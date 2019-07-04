الشورى يناقش مشروع مكافحة العنوسة ويصوت على ضبط سوق الألعاب

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي من المقرر عقدها الإثنين القادم على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1439/1438، كما يصوت المجلس خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1439/1438.

التجارة الإلكترونية

من أبرز التوصيات التي يناقشها المجلس مطالبة هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية.

ويطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية (واس) للعام المالي 1439/1438.

مكافحة العنوسة

من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق المقدم من عضوي المجلس الدكتور خالد العقيل، والأمير الدكتور خالد آل سعود.

الفحص الدوري للمركبات

من المقرر أن يصوت المجلس خلال جلسته التي سيعقدها الثلاثاء القادم على توصية للجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات.

كما يطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1439/1438.

إدارة الأزمات

من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح تعديل المادتين الثالثة والرابعة من نظام صندوق التنمية الزراعية المقدم استناداً للمادة 23 من نظام المجلس من عضوي المجلس الدكتورة جواهر العنزي، ومحمد العجلان، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة المقدم من عضوي المجلس الدكتور أيمن فاضل، والدكتور ثامر البراك.

ضبط سوق الألعاب الإلكترونية

سيصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي سيعقدها الأربعاء القادم على توصيات للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للإعلام المـرئي والمسمـوع للعاميــن الماليين 1438/1437- 1439/1438.

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ومن أبرز التوصيات مطالبة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني، بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية.

حوافز تمويلية

يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1439/1438، ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة صندوق التنمية الصناعية السعودي بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها.

ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل المادة 14 من نظام ديوان المظالم.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل المادتين55 و 56 من نظام المرافعات الشرعية، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس السابق نايف الفهادي.

موضوعات يناقشها المجلس في 3 جلسات مقبلة

1ـ وضع البرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على إعادة التصدير.

2ـ استغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية.

3ـ مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق.

4ـ تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة.

5ـ تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات.

6ـ مشروع إدارة الأزمات والكوارث.