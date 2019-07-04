طريق متعثر 14 عاما يعوق تنمية رصاصة الشقيق

تبددت آمال أهالي قرى الرصاصة وهجرها: الأغراف، مجليلة، ضهياء، الواديين، دمسيال، التابعة لمركز الشقيق شمال منطقة جازان، بعد تعثر مشروع الطريق الرابط بين تلك القرى بالمركز منذ ما يقارب 14 عاماً.

مشروع متعثر

قال حسن عسيري لـ«دوت الخليج» إن «ذلك الطريق تمت ترسيته على عدد من المقاولين منذ عام 1428، ولم ينفذ إلى هذه اللحظة، ولا نعرف أسباب التعثر كل هذه السنين، ومما زادت معاناة الأهالي خاصة وقت الأمطار والسيول».

وأضاف أن «الأهالي يأملون استكمال الطريق لتتوفر البيئة الخصبة لإقامة مركز صحي ثابت يوفر خدمات الرعاية الطبية وإيصال المياه المحلاة لينعمون بالماء النظيف»، مشيرا إلى أن القرية ينقصها كذلك مدارس ثانوية بنين وبنات وأخرى لرياض الأطفال.

معاناة ومطالبات

ذكر عبدالرحمن سروي لـ«دوت الخليج» أن «أهالي قرية الرصاصة قدموا مطالبات عديدة لأكثر من مسؤول لإنهاء وضع الطريق المتعثر دون حلول تذكر، ومنها: إكمال الخدمات البلدية من سفلتة الطرق الداخلية وإنارتها في عدد من الهجر، ومتابعة أعمال النظافة، وتهيئة الملاعب للشباب، وفتح مكتب خدمات تابع للبلدية، إضافة إلى تواجد الخدمات الأمنية؛ لأنها غائبة تماما عن القرية، وفتح مركز للإمارة».

وأبان أن «القرية بحاجة إلى مستوصف ثابت لتوفير الرعاية الصحية للأهالي ليلا ونهارا بدلاً من قطع المسافات الطويلة للبحث عن علاج لمرضانا».

مغادرة القرى

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أكد موسى محمد أن قلوبهم متشبثة بقريتهم التي يحبونها منذ طفولتهم، وغادروها للمدينة أملا في تعبيد الطريق ليعودوا لها، بعد أن وقف تعثر الطريق حاجزا دون إيصال الخدمات الحيوية لتلك القرى، مشيراً إلى أن معظم الأهالي مجبرون على البقاء لضيق ذات اليد والظروف الصعبة التي يعانونها.

روضة أطفال

قال المتحدث الإعلامي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي لـ«دوت الخليج» إن «إدارة التعليم ستفتتح روضة للأطفال في قرية الرصاصة هذا العام، أما بخصوص المطالبة بالمدرسة الثانوية فغير ممكن حاليا، حيث لا تنطبق الشروط التي أقرتها الوزارة في استحداث المدارس الجديدة».

مركز للخدمات

أوضح رئيس المجلس البلدي بالشقيق غريب ياسين لـ«دوت الخليج» أن «قرية الرصاصة إحدى قرى مركز الشقيق المشمولة بالخدمات البلدية، وقد حرص المجلس خلال الدورة السابقة والحالية على إدراجها في أولويات الخدمات البلدية، غير أن وعورة الطريق المؤدي إليها يشكل تحدياً وعائقاً كبيراً، حيث لا يزال الطريق غير معبد، وفي أولويات السفلتة، حيث تم إيصال خدمات السفلتة الداخلية رغم صعوبة وصول الآليات والمعدات للقرية، بسبب مشكلة الطريق»

وأضاف أن «النظافة يخصص لها يوم الأربعاء من كل أسبوع، ولكن أحياناً تواجه معدات النظافة مشاكل إغلاق الطريق بزحف الرمال وجريان الأودية التي يمر بها الطريق».

وقال ياسين إن « المجلس أوصى في دورته الحالية بفتح مركز للخدمات للبلدية في القرية، وسوف ترفع البلدية بهذه التوصية للأمانة، وبإذن الله يرى النور قريباً».