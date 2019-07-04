طلائع ضيوف الرحمن تصل المدينة

شهد مطار المدينة المنورة أمس استقبال أول مجموعة من الحجيج، حيث حطت أولى رحلات الحج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، أمس، قادمةً من تركيا، وكانت الرحلة الثانية من ماليزيا.

بدورها، أنهت الجهات المعنية في المطار إجراءات حجاج ماليزيا في 15 دقيقة وفقاً لمبادرة «طريق مكة» التي تعتمد على إنهاء إجراءات وصولهم من مطار الإقلاع، إذ استغرق وصول الحاج من مقعد الطائرة إلى مقر إقامته قرابة الـ30 دقيقة.

وعملت الجهات المعنية وفق توجيه وزير الداخلية على إنهاء إجراءات حجاج الدول الخمس المنضمين للمبادرة هذا العام، وهم الحجاج القادمون من: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وتونس وبنجلاديش.

وفي هذا الإطار، تم تجهيز صالة مخصصة لقدوم الركاب لنقلهم مباشرة إلى مقر سكنهم بواسطة الحافلات المخصصة مع أمتعتهم ‏بكل يسر وسهولة.