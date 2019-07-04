11 مركزا للمراقبة الصحية في المنافذ

تواصل الصحة تكثيف استعداداتها لتوفير الرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440، حيث أعلنت عن تجهيز 11 مركزا للمراقبة الصحية تتواجد في المنافذ الجوية والبحرية والبرية تقدم خدماتها للحجاج على مدار 24 ساعة، وذلك من بداية شهر ذي القعدة الحالي.

تقوم المراكز الصحية باتخاذ الإجراءات الوقائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية على وسائل النقل المختلفة والحجاج القادمين والمواد الغذائية المستوردة لحماية المملكة من تسرب الحالات المرضية المعدية والمحجرية وانتشارها.

وذكرت وزارة الصحة أن «الوزارة تُعد هذه المراكز خط الدفاع الأول لمنع وفادة مصادر الأمراض المعدية، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية على القادمين للحج وأمتعتهم ووسائط النقل، حيث تم دعم مراكز المراقبة الصحية بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في جميع المناطق التي توجد بها منافذ بالاحتياجات اللازمة لتقوم بالدور المناط بها، ويشمل ذلك القوى العاملة لتشغيل المنافذ على مدار الساعة يوميًّا خلال الموسم، وتدريب القوى العاملة المشاركة بالحج، إضافة إلى غرف عزل مجهزة بالمنافذ لعزل الحالات المشتبه بها قبل نقلها إلى المستشفيات المجهزة لاستقبالها، وكذلك توفير المستلزمات الطبية سواء اللقاحات أو الأدوية الوقائية وغيرها، وأيضًا توفير إسعافات مجهزة لنقل الحالات المرضية لتقديم خدمات متطورة لأقرب مستشفى».

كما تقوم مراكز المراقبة الصحية بهذه المنافذ بتقديم خدمات الرعاية الصحية للحجاج وتزويدهم بالإرشادات والنصائح الصحية.