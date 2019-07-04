وصول أولى رحلات حجاج بنجلاديش والصحة تستعد بالخدمات الاحترازية

تزامناً مع وصول أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام عبر منفذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لعام 1440، استقبلت مراكز المراقبة الصحية بالمطار أمس، أول رحلة حجاج قادمة من بنجلاديش، وكان في استقبالهم فريق عمل متكامل تابع لمراكز المراقبة الصحية بالمطار بقيادة مدير مراكز المراقبة الصحية الدكتور أيمن سمان، حيث تم تنفيذ جميع الخطط الصحية والوقائية لتوفير الرعاية الصحية لأول رحلة حجاج تصل عبر المطار، وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية عليهم كأول الإجراءات لحظة دخولهم صالة المطار.

وكان في استقبال ركاب الرحلة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، و مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

الإجراءات الوقائية

قال مصدر مطلع بالمراكز الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي لـ«دوت الخليج» إن «وزارة الصحة تعمل جاهدة هذا العام لتقديم خدمات متطورة لكافة الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج، حيث تستعد المراكز الصحية في المطار مبكرا لاستقبال الحجاج القادمين من مختلف الدول، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية في منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية، لمنع انتقال أي أمراض وبائية».

وأضاف أن «الوزارة تقدم التحصينات اللازمة للحجاج القادمين، وذلك بتخصيص أطباء وأخصائيين للتأكد من خلو الحجاج من كافة الأمراض المعدية، والاطلاع على الشهادات الصحية التي يحملونها الحجاج من بلدهم للتأكد من التطعيمات المطلوبة».

البلدان الموبوءة

كشف المصدر أنه «طبقا للوائح الصحية الدولية يطلـب من الطائرات والسفن القادمة من البلدان المعلنة الموبوءة بالحمى الصفراء وحمى الضنك والطاعون ما يفيد بإبادة الحشرات البعوض من على متنها، حسب النماذج الدولية، كذلك هناك فرق خاصة لصعود لطائرات القادمة من تلك الدول، حيث يتم التأكد من الشهادات الصحية، وعلب الرش الخاصة برش الطائرات قبل نزول الركاب إلى أرض المطار».

وأبان أن «وزارة الصحة أنشأت 3 مراكز طبية مجهزة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة والأدوية ومختبر وصيدلية وقسم خاص للأشعة يتم فيها استقبال حالات الحجاج المرضية، وإحالة بعض الحالات لمستشفى الملك فهد العام عند الحاجة، ويضم المركز الثالث العيادات الخارجية، وأقسام للنساء والرجال، وكذلك قسم العزل الذي يتم فيه عزل الحالات المصابة بأمراض معدية».

الاشتراطات الصحية الخاصة بالحجاج قبل دخول المشاعر المقدسة:

التحصينات الإجبارية

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هناك 4 تحصينات إجبارية لجميع الحجاج القادمين، إضافة إلى وجود تحصينات إضافية موصى بها وهي (اختيارية).

1- لقاح الحمى الصفراء.

الدول الموبوءة بالحمى الصفراء:

(دول أفريقية) أنجولا، بنين، السودان، جنوب السودان، السنغال، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، الكاميرون، بورندي، تشاد، أوغندا، الكونغو، كوت ديفوار، سيراليون، إثيوبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجابون، غانا، غينيا، غينيا الاستوائيـة، غينيا بيساو، توجو، كينيا، ليبيريا، النيجر، نيجيريا، مالي، موريتانيا، رواندا.

2 - لقاح الحمى المخية الشوكية.

الدول الموبوءة بالحمى المخية الشوكية:

القادمون من دول حزام الحمى الشوكية الأفريقي، إضافة إلى اشتراط التحصين، يتم إعطاء القادمين من دول حزام الحمى الشوكية الأفريقي العلاج الوقائي في منافذ دخول المملكة. وهذه الدول هي: السودان، جنوب السودان، مالي، بوركينافاسو، غينيا، غينيا بيساو، نيجيريا، إثيوبيا، ساحل العاج، النيجــر، بنيــن، الكاميرون، تشـاد، إرتيريا، جامبيا، السنغال، جمهورية أفريقيا الوسطى.

3- لقاح شلل الأطفال.

4- لقاح الإنفلونزا الموسمية.