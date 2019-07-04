تسهيلات لأداء نسك المسنين والمرضى والمعاقين

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة شؤون الحج والعمرة الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأوضح مدير إدارة شؤون الحج والعمرة عادل بن عبيد الأحمدي أن إدارته تقدم خدماتها للحجاج القادمين لأداء مناسكهم بصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي طيلة موسم الحج، وكذلك تغطية الرحلات في ميناء جدة الإسلامي في حال وجودها.

وأضاف أن «الاستقبال يتضمن توزيع الورود والمصاحف والكتيبات الدينية والتوعوية والمطويات الإرشادية إضافة إلى دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام الذي يساعدهم على أداء مناسكهم على الوجه المطلوب».

إلى ذلك، استقبلت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ممثلة بوحدة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجموعة من كبار السن ومرضى الرعاية الصحية المنزلية وذوي الإعاقة من الشؤون الصحية بالمدينة المنورة لأداء مناسك العمرة.

وقال مدير وحدة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد البركاتي إن «الوحدة استقبلت هذه الفئة الغالية بالمصلى المخصص لهم بأجياد، ومن ثم توجهوا لأداء مناسك العمرة، وذلك بالتعاون مع إدارة العلاقات بالمسجد الحرام».