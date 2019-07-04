التجارة والأمانة تتنصلان من نقص بنزين 95

فيما تشهد الرياض نقصا في بنزين 95، وعدم توفير بعض محطاتٍ لهذا النوع من الوقود بشكل مستمر، أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن ذلك يعد مخالفة وفق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وللمتضررين تقديم بلاغات على الرقم الخاص ببلاغات البلدية 940.

في الوقت نفسه، نفت أمانة منطقة الرياض أن يكون عدم توفير المحطات لهذا الوقود مخالفة، إذ لم تتضمن لائحة الجزاءات والمخالفات في لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، معاقبة مالك المحطة الذي لا يوفر كل أنواع الوقود.

تراجع وزارة التجارة

كان حساب وزارة التجارة والصناعة في «تويتر» قد ذكر أن «توافر المضخة دون توفير البنزين يعد مخالفة للأنظمة، وبإمكان رفع بلاغ تجاري عبر 1900، وفي حال عدم توافر المضخة بالإمكان التواصل مع الأمانة عبر الرقم 940، إلا أن الوزارة حذفت تغريدتها، وقالت في أخرى: «نفيدكم بأن الجهة المرخصة لمحطات الوقود هي البلديات، وفق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويمكن تقديم البلاغات على الرقم 940».

فرض العقوبات على المحطات

أكدت أمانة منطقة الرياض، أن «فرض العقوبات على المحطات التي لا توفر نوعًا محددًا من البنزين ليس من اختصاص الأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، إذ لا تنص لائحة الغرامات والمخالفات البلدية على أي مادة متصلة بهذا الشأن».

وأضافت، أن «لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، تُعنى بتصنيف محطات الوقود، وتحديد اشتراطات المواقع، والمعايير التصميمية للمحطات، واشتراطات خزانات الوقود والمضخات الأرضية والمعلقة، ومتطلبات إصدار التراخيص، واشتراطات الأمن والسلامة، والضوابط البيئية والصحية».

متابعة التزام المرخص لهم

بيّنت اللائحة التي اطلعت عليها «دوت الخليج»، أن«على الجهات المختصة في كل من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية، والنقل، والبترول والثورة المعدنية، والتجارة والصناعة، والشؤون الإسلامية، إضافة إلى الدفاع المدني والأمن العام، والهيئة العامة للمساحة، متابعة التزام المرخص لهم بتنفيذ أحكام هذه اللائحة، كلٌّ فيما يخصه، ومعالجة ما قد يحدث من مخالفات لها حسب نوعها، وفق ما لدى هذه الجهات من أنظمة وتعليمات».

تصنيف المحطات

بحسب الفصل الثاني «تنصيف المحطات ومتطلباتها» في لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، فإن «المحطات تصنف إلى أربع فئات، وفقا لموقع المحطة ومساحتها وطبيعة الخدمات، فيما يكون العنصر الرئيسي لنوع الوقود الذي «يلزم» توافره في المحطة متمثلاً في كل أنواع البنزين، وهو أمرٌ ليس اختيارياً».

التزامات مشغل المحطة

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أشارت المادة 52 في اللائحة بعنوان «التزامات مشغل المحطة» إلى أن «المشغل يلتزم بشروط الرخصة والأنظمة والتعليمات، ويجب عليه في المحطة من الفئتين (أ- ب) إبرام عقد مع مقاولين متخصصين بأعمال النظافة ونقل النفايات، كما يجب على المشغل في المحطة من الفئتين (ج - د) العناية بالنظافة العامة وتأمين حاويات للنفايات، وعلى المشغل تخصيص عامل خاص يقوم على نظافة دورات المياه.

وبينت المادة نفسها أنه «لا يحق للمشغل التنازل عن رخصة التشغيل الممنوحة له، أو تمكين الغير من استخدامها إلا بعد الحصول على الموافقة»، مشيرة إلى أنه يتعين أيضا توفير مدير سعودي مناوب لكل فترة من فترات العمل على مدار الساعة، يكون مسؤولا عن تنفيذ أية ملاحظات تطلب منه، ومسؤولا عن متابعة جميع الأنشطة في المحطة.

تعيين مسؤول عن الأمن والسلامة

حددت اللائحة التزامات أخرى على المحطة، منها تعيين مسؤول في الموقع عن الأمن والسلامة، تتوافر لديه المؤهلات اللازمة، وتدريب جميع العاملين بالمحطة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والطوارئ، في مدارس ومعاهد متخصصة، وتطبيق تعليمات السلامة الصادرة عن الدفاع المدني، وتوفير وسيلة مناسبة لمعايرة مضخات الوقود، ومراجعة وزارة التجارة والصناعة قبل تشغيل المضخات، للكشف عليها، والتقيد بالتسعيرة الرسمية للوقود.

شروط الحصول على رخصة بناء محطة

01 أن يكون طالب الترخيص سعوديا، أو مستثمرا أجنبيا حاصلا على ترخيص استثماري

02 إرفاق صك ملكية الأرض أو عقد إيجار

03 إرفاق عقد موثق من منشأة مؤهلة من الوزارة لتشغيل المحطة

04 تقديم مخططات المشروع معدة من مكتب هندسي

05 تقديم عقد إشراف مع أحد المكاتب الاستشارية للقيام بمسؤوليات الإشراف الكامل

06 تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع