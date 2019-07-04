عاجل-شقيق طالبة جامعة حائل: قدر الله فوق الجميع ونطالب بمحاسبة المقصرين

أكد شقيق الطالبة المتوفاة فاطمة الشمري، ممدوح صالح الشمري، لـ"دوت الخليج" بأنه يطالب بمحاسبة من أهمل في قضية شقيقته، مؤكدا الثقة في ولاة الأمر بأن يكشفوا أسباب وملابسات الحادثة، ومنوها بمحاسبة المتسبب.

وقال الشمري، قضاء الله وقدره ليس عليه اعتراض، وتابع "كثرت الإشاعات بأن شقيقته كانت تعاني من أمراض مزمنه في السابق، وهذا غير صحيح" بل إنها ذهبت ذلك اليوم وهي بكامل صحتها وعافيتها، وهي في السنة الأخيرة في جامعة حائل، وتدرس فصل صيفي.

مشيرا إلى أنهم قدموا من إحدى القرى وسكنوا في منزل مستأجر حتى تتم شقيقته الدراسة.

يذكر أن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بتشكيل لجنة، لمعرفة أسباب الوفاة، من عدة جهات حكومية (إمارة المنطقة وجامعة حائل والشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر للتحقق من ملابسات وفاة الطالبة فاطمة صالح الشمري رحمها الله، إثر سقوطها في إحدى القاعات الدراسية في مجمع كليات البنات، وأصيبت بحالة تشنج.

وقد صدر أيضا توجيه من النائب العام، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، توجيهه بشأن مباشرة إجراءات التحقيق في ملابسات وفاة "طالبة جامعة حائل" والوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة والتحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم، وإجراء الكشف على الجثمان من قبل الطب الشرعي، لتحديد سبب الوفاة على سبيل اليقين، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه، واستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.