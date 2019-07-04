

الموسم 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

تفقّد أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان اليوم سير العمل ببلدية مركز الموسم التابع لمحافظة الطوال ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها لبلديات محافظات المنطقة ومراكزها.

وشملت الجولة جميع الإدارات والأقسام ومقرّ المجلس البلدي ببلدية الموسم, مستمعًا لشرح مفصل من رئيس بلدية الموسم المهندس أحمد بن محمد علوان عن الخدمات التي تقدمها البلدية لأبناء المركز والقرى التابعة له والمشروعات البلدية المنفّذة والتي تحت التنفيذ بالمركز .

ووقف أمين المنطقة خلال الجولة على سير العمل بمبنى البلدية الجديد والواجهة البحرية والمشروعات الجاري تنفيذها بكورنيش الموسم وعدد من المواقع التابعة للبلدية, معربًا عن سعادته بالزيارة وما شاهده خلالها, حاثًا الجميع على مضاعفة الجهود والعمل الجاد لإنجاز المشروعات الجاري تنفيذها والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم بالمركز.

// انتهى //

22:43ت م

0221





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين منطقة جازان يتفقد بلدية مركز الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.