السعودية اليوم / المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن يلتقي مسؤولًا في وكالة "الأونروا"



عمّان 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

التقى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن المهندس رفيق خرفان اليوم رئيس سكرتارية اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" آصف حسين نافياتي الذي يزور الأردن حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تخصّ اللجنة الاستشارية للوكالة التي شغل الأردن منصب رئيسها ابتداءً من الشهر الحالي.

// انتهى //

21:57ت م

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