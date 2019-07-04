السعودية اليوم / زلزال قوته 6,4 درجات يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية



لوس أنجلوس 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6,4 درجات على مقياس ريخترت ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم.

وأكّد المعهد الأميركي الجيولوجي أنّ مركز الزلزال يقع في منطقة سيرليس فالي في مقاطعة سان برناردينو على بعد حوالي 240 كم شمال شرق لوس أنجلوس وعلى عمق 8,7 كلم.

ولم تشر المعلومات الأولية المتاحة إلى وقوع أضرار أو سقوط إصابات.

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21:35ت م

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