السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية التونسية



جدة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله -، اتصالاً هاتفيا اليوم، بفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، اطمأن فيه على صحة فخامته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وقد عبر فخامته، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، داعياً الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.

// انتهى //

21:26ت م

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