السعودية اليوم / نادي حلم جازان ينظم برنامج " المبرمج الصغير "



جيزان 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليه 2019 م واس

نظّم نادي حلم جازان التابع لإدارة النشاط بتعليم جازان اليوم برنامجاً تدريبياً بعنوان " المبرمج الصغير .. تصميم الألعاب الإلكترونية" وذلك بمقر النادي في مدينة جيزان.

وركز البرنامج ، الذي شارك فيه 32 متدرباً ومتدربة على تنمية مهارات الأطفال التقنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لاكتساب المعرفة في المجال التقني والتعريف بالبرنامج ومكوناته وكيفية تصميم الألعاب الالكترونية .

ويأتي البرنامج ضمن المسار التقني والتدريبي الذي ينفّذه النادي خلال البرنامج الصيفي.

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21:02ت م

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