السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية



جدة 1 ذو القعدة 1440هـ الموافق 4 يوليو 2019م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي الحاكم العام لكومنولث أستراليا ، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

20:18ت م

0196



جدة 1 ذو القعدة 1440هـ الموافق 4 يوليو 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي الحاكم العام لكومنولث أستراليا ، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //20:18ت م0196

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