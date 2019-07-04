شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ‏اتفاقية بين “الغذاء والدواء ” والتجمع الصحي الأول تنشئ مكتب “التيقظ الدوائي” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض أبرمت الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لإنشاء مكتب لرصد الأعراض الجانبية للأدوية والأجهزة الطبية. ومثل التجمع الصحي الأول في توقيع الاتفاقية سعادة الرئيس التنفيذي د.صالح بن عبدالله التميمي، فيما مثل الهيئة معالي الرئيس التنفيذي د.هشام بن سعد الجضعي. Advertisements وأكد د.التميمي بأن الاتفاقية تأتي ضمن إطار تعزيز الاستخدام الآمن والرشيد للدواء والأجهزة الطبية، والتي من شأنها تقديم خدمة صحية متكاملة تضمن سلامة المرضى. وأشار د.التميمي إلى أن الاتفاقية تتضمن إنشاء مكتب فرعي للتيقظ الدوائي، مبينًا بأن المكتب يتولى مهام رصد الأعراض الجانبية للأدوية سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة، والخطيرة والغير خطيرة، وإرسال التقارير بتلك الأعراض إلى الهيئة العامة للدواء والغذاء، والمشاركة في تحسين الإبلاغ عن الأعراض الجانبية لدى المرضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | ‏اتفاقية بين “الغذاء والدواء ” والتجمع الصحي الأول تنشئ مكتب “التيقظ الدوائي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.