شكرا لقرائتكم تنبيه لأهالي الرياض.. غبار وأتربة تعيق الرؤية الأفقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-04 تنبيه لأهالي الرياض.. غبار وأتربة تعيق الرؤية الأفقية متابعات الخليج 365 - الرياض أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة الرياض يشمل السليل، وادي الدواسر. Advertisements وأوضحت الأرصاد، أن الحالة الجوية تتمثّل في رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتبدأ حالة الطقس من التاسعة مساء اليوم الخميس وحتى الرابعة فجر الجمعة. وكانت الهيئة قد أصدرت تنبيهًا آخر من الرياح والأتربة على منطقة نجران سينتهي في الثالثة فجر الجمعة.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه لأهالي الرياض.. غبار وأتربة تعيق الرؤية الأفقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.