سحب رعدية وموجة غبار تعيق الرؤية في 7 مناطق.. غداً

2019-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها ليوم غدٍ الجمعة، أن يستمرّ نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ونجران.

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كما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والطائف والباحة، وتسجل محافظتا حفر الباطن والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 47 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 20 درجة مئوية كأدني درجة حرارة في المملكة.

أما عن حركة الرياح السطحية، فأورد التقرير أنها غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15- 42 كلم/ساعة.