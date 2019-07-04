في عمل إنساني.. نقل مواطنة تزن 250 كيلو إلى مستشفى الملك فهد العسكري بجدة

جدة - عمرو شويل أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، نقله مريضة بالسمنة تزن 250 كيلوجرامًا من منزلها إلى مستشفى الملك فهد العسكري في جدة.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن المركز “911”: “ورد بلاغ بطلب المساعدة لنقل مواطنة مريضة بالسمنة تزن 250 كيلوجراما؛ وذلك من منزلها إلى مستشفى الملك فهد العسكري في جدة.

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وأضاف البيان أن الجهات المختصة بالمديرية العامة للدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر باشرت البلاغ، وتم نقلها.

وعلق عبدالله الطويان، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بوزارة الداخلية، قائلا: “أحد الخدمات الإنسانية التي يستقبلها مركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة و يتم إحالتها للجهات المختصة لخدمة المواطن والمقيم. ونسأل الله العلي القدير أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين”.