شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يطمئن على الرئيس التونسي باتصالاً هاتفياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيا اليوم (الخميس)، بفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، اطمأن فيه على صحة فخامته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وقد عبر فخامته، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، داعياً الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.