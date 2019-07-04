شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مريضة بالسمنة تزن 250 كجم إلى المستشفى العسكري بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) باشرت الجهات المختصة بالدفاع المدني والهلال الأحمر اليوم (الخميس)، بلاغاً بطلب المساعدة لنقل مواطنة مريضة بالسمنة تزن 250 كجم من منزلها إلى مستشفى الملك فهد العسكري بمحافظة جدة. أكد ذلك، الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



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