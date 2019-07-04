في أول ظهور له عبر "الخليج 365".. هذا ما طالب به شقيق طالبة جامعة حائل المتوفاة

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جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل) طالب ممدوح صالح الشمري شقيق طالبة جامعة حائل المتوفاة فاطمة الشمري، في حديث لـ«الخليج 365»، جامعة حائل، والهلال الأحمر، وصحة حائل، بسرعة إظهار الحقائق وتحديد أسباب الوفاة. طالب ممدوح صالح الشمري شقيق طالبة جامعة حائل المتوفاة فاطمة الشمري، في حديث لـ«الخليج 365»، جامعة حائل، والهلال الأحمر، وصحة حائل، بسرعة إظهار الحقائق وتحديد أسباب الوفاة. وقال ممدوح الشمري لـ«الخليج 365»: «نحن في دولة قانون تأخذ حقوق مواطنيها بكل صدق وأمانة وإخلاص». وتُعد فاطمة التي توفي والدها قبل عام الأخت الكبرى لأشقائها، وأثارت وفاتها داخل إحدى القاعات الدراسية بجامعة حائل ردود فعل واسعة، وجَّه على إثرها أمير حائل بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية تضم إمارة المنطقة، وجامعة حائل، والشؤون الصحية، والهلال الأحمر، للتحقق من ملابسات الوفاة، وبعد ساعات من توجيه أمير حائل، أمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة.



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