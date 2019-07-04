خادم الحرمين يهنئ هيرلي بأدائه اليمين حاكما لكومنولث أستراليا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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