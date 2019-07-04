شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقية تهنئة لحاكم كومنولث أستراليا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.



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