شكرا لقرائتكم خبر عن قرض سعودي بـ50 مليون دولار لإنشاء مدارس في الأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (عمَّان)

وقَّع نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس، اليوم (الخميس)، اتفاقية قرض ميسر لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مدارس حكومية في مناطق مختلفة في الأردن، بقيمة 50 مليون دولار، ضمن تعهدات المملكة العربية السعودية في قمة مكة المكرمة.

وحضر حفل التوقيع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركى، ووزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الأردني الدكتور وليد المعاني.

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وأعرب وزير التخطيط الأردني عن شكر تقدير بلاده للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً، على الدعم المتواصل الذي تُقدِّمه للأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة.

وثمَّن الوزير العسعس مساهمة المملكة العربية السعودية في المنحة الخليجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الأردنية في مختلف القطاعات، وكذلك تقديم حزمة مساعدات للأردن في إطار قمة مكة المكرمة، ومشاركتها في مؤتمر لندن (مبادرة لندن- النمو والفرصة)، والمشاركة في اجتماع متابعة مخرجات لندن الذي عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية في تحمل أعباء اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن فيصل بن تركي، وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الأردن ودعمه اقتصادياً، موضحاً أن المملكة ستستمر في دعم الأردن الشقيق.