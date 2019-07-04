خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية التونسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله -، اتصالاً هاتفيا اليوم، بالرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، اطمأن فيه على صحته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وقد عبر السبسي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، داعياً الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.