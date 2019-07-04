مراكز صيفية لمحو الأمية في بيضاء مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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زار مدير إدارة التعليم المستمر بوزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح أمس مراكز الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع البيضاء بمكة المكرمة، والتقى بالمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المكلف الدكتور فهد الزهراني والمدير التنفيذي للحملة خالد الحارثي واللجنة الإشرافية للحملة ومعلمي الحملة.
وتفقد آل مفرح سير العمل في عدد من مراكز الحملة، التقى خلالها بالدارسين، مطلعا على البرامج المقدمة للدارسين وسير العملية التعليمية في المراكز.
وأوضح أن الحملة تجسد اهتمام وحرص الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على القضاء على الأمية، وإيلاء هذه الشريحة جل اهتمامها، مثمنا دور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائبه واهتمامهما، وتسخير كل الإمكانات من أجل إنجاح الحملة، وتحقيق أهدافها.
وبين أن الزيارة تأتي للوقوف على سير العمل والالتقاء بالهيئة التعليمية والدارسين المستهدفين بالحملة، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات، فيما بين قادة المراكز وتضافر الجهود من خلال العمل كفريق واحد لإنجاح العملية التعليمية. وطالب ببذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة المستفيدين من الحملة، معبرا عن عظيم سروره بما شاهده من جهود وإقبال من الدارسين.
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