«مسك الخيرية» تدعم تمويل المشاريع الريادية بمسرعة الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض

فتح مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» الباب أمام أصحاب المنشآت الصغيرة والمشاريع الريادية التقنية (startup) للتسجيل في مشروع «مسرعة أعمال مسك للنمو»، والذي يعد حاضنة للأعمال، وذلك بالشراكة مع سيد ستارز «seedstars» ورؤية للاستثمار «Vision Ventures» ، وذلك امتدادا لجهوده في دعم وتمكين الشباب وفتح مجالات أرحب أمام أعمالهم.

وتتضمن المسرعة برنامجا عالميا تدريبيا مكثفا لمدة ثلاثة أشهر ينتهي بإتاحة الفرصة لدعم عدد من المنشآت الصغيرة والمشاريع الريادية وتمويلها من قبل شركة رؤية للاستثمار في رأس المال الجريء.

ودعا مركز المبادرات ممثلا في مبادرة مسك الابتكار، الراغبين من أصحاب المنشآت الصغيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا للمبادرة بالتسجيل خلال الفترة من 2 حتى 18 ذي القعدة الحالي، على أن تستوفي المنشآت الشروط المتمثلة في أن تكون الشركة المتقدمة ناشئة في مرحلة النمو، وأن يكون لديها فريق عمل ومنتج مطروح في الأسواق المحلية، وحاصلة على استثمارات ما بين مليون ريال إلى أربعة ملايين ريال، وأن لا تقل إيراداتها عن 40 ألف ريال شهريا.

ومن المقرر أن يسهم البرنامج الذي سيتم فتح باب قبول المتقدمين به لمدة أسبوعين اعتبارا من الجمعة، في استقطاب استثمارات من شركات خارجية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووضع خيارات أكثر لكبار الشركات الاستثمارية المحلية لدعم المنشآت الريادية التقنية التي ترى فيها تطويرا لأعمالها.

Advertisements

ومن المفترض أن تحوز المنشآت التي ستظفر باختيار الشركات الكبيرة لها مع نهاية المشروع، على تمويل استثماري بـ100 ألف دولار، فيما سيخضع مؤسسو المنشآت الصغيرة إلى برنامج عملي لتطوير قدراتهم في ريادة الأعمال في العاصمة الرياض، وبرنامج آخر عن طريق شبكة الانترنت (أون لاين عن بعد)، يقدمه خبراء من شركات عالمية.

ويعد مشروع «مسرعة أعمال مسك للنمو» فرصة فريدة من نوعها في دعم وتدريب أصحاب المنشآت الريادية ودعم الشباب المتطلع إلى التواجد بشكل أكبر وفعلي في السوق المحلي، وزيادة نمو مشاريعه، بما يسهم في خلق أكبر فرص من النجاحات الأمر الذي ينعكس على مؤشرات نمو السوق السعودي وهو ما قد يكون بوابة لدخول الشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة.

كما تعد شركة رؤية للاستثمار من الشركات الرائدة في الاستثمار الجريء جرى إنشاؤها بواسطة رواد أعمال سعوديين وتستثمر في المراحل المبكرة للشركات الناشئة لمساعدتهم على النجاح والنمو وتحقيق أحلامهم، وتركز على الاستثمار في الشركات الموجودة في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع إمكانية الاستثمار في الشركات العالمية التي تبحث عن التوسع في المنطقة.

ويطمح مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، إلى المساهمة بما تقدمه من مبادرات للشباب المتميزين في مجال ريادة الأعمال، في جعل المملكة مركزا عالميا للابتكارات المستهدفة، عبر تنفيذ برامج عمل وممارسات ذات مستوى عالمي، وفق المتطلبات والفرص المتاحة في المملكة، وهو ما يتفق مع توجهات مؤسسة مسك الخيرية في احتواء المبدعين من الشباب من الجنسين، وتطوير قدرات الأفراد وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق طاقاتهم.

المشاركون المؤهلون يحصلون على الدعم الإرشادي: