خادم الحرمين يواسي حاكم الشارقة في وفاة نجله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس بعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، عبر خلاله عن عزائه ومواساته في وفاة نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وأعرب حاكم الشارقة عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية النبيلة.

كما أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن خالص العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

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وأعرب ولي عهد أبوظبي عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطبية.

إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، بمناسبة خروجه من المستشفى.

وقال الملك سلمان في برقيته «يسرنا بمناسبة خروجكم من المستشفى بعد أن من الله عليكم بالشفاء، أن نبعث لكم باسمنا وشعب وحكومة المملكة أجمل التهاني وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة للرئيس التونسي بمناسبة خروجه من المستشفى.

وقال ولي العهد «يسرني بمناسبة خروجكم من المستشفى بعد أن من الله عليكم بالشفاء، أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات، داعيا المولى العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والعافية، وألا يريكم أي سوء، إنه سميع مجيب».