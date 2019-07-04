ريما بنت بندر تباشر مهامها سفيرة للمملكة لدى أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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باشرت الأميرة ريما بنت بندر مهام عملها سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن فهد ناظر أمس أن الأميرة ريما بنت بندر باشرت مهمتها على الفور لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنها ستعمل على تطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسة بين البلدين.

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وأفاد بأن السفيرة قدمت أمس نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.

وتعد الأميرة ريما بنت بندر السفيرة الحادية عشرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1945، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.

إلى ذلك التقت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر أمس الأول بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في واشنطن.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، فيما يصب في مصلحة العلاقات السعودية الأمريكية التاريخية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.