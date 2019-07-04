بدر بن سلطان يسلم دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي للمستفيدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لعدد من المستفيدين بالمنطقة، والبالغ عددها 208 منتجات سكنية، في خطوة أولى لتوزيع 44 ألف منتج سكني لهذه الفئة بحلول عام 2020، في مختلف محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة.

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كما كرم الجمعيات المساهمة في مشروع الإسكان التنموي وهي جمعية أم القرى، وجمعية دعم المطلقات والأرامل وجمعية كهاتين.

ويأتي مشروع الإسكان التنموي ضمن مبادرات وزارة الإسكان المواكبة لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تلبية احتياج الأسر الأشد احتياجا في المجتمع للمساكن، وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم.

ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق، أو من خلال التشييد والبناء، أو عبر الوحدات السكنية التابعة للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة، ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة فقد تم إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 26 جمعية أهلية منتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.