أمير مكة يستعرض خدمات وبرامج صندوق الموارد البشرية بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بمكتبه في جدة، مديرعام صندوق الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد السديري. واستمع خلال اللقاء إلى شرح عن الخدمات والبرامج والمبادرات التي يقدمها فرع الصندوق في المنطقة للباحثين عن العمل ورفع قدراتهم ومهاراتهم، وكذلك عن دور الصندوق في دعم وتمكين رواد الأعمال بالتكامل مع منظومة العمل والتنمية الاجتماعية للمواءمة مع البرامج الوطنية بما يعزز الدور التكاملي للصندوق.



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