انطلاق أولى الرحلات الجوية الناقلة لحجاج باكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة إسلام أباد

انطلقت أمس أولى الرحلات الجوية الناقلة لحجاج باكستان المستفيدين من مبادرة طريق مكة لعام 1440 من مطار إسلام أباد الدولي، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نورالحق قادري، ووزير الطيران بباكستان سمرور خان، ورئيس وفد المملكة الخاص بالمبادرة مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، وعدد من المسؤولين في وزارة الشؤون الدينية الباكستانية، وأعضاء اللجنة الإشرافية من الجهات ذات العلاقة بإدارة وتشغيل المبادرة.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة على أرض المطار، حيث ألقى وزير الطيران الباكستاني سمرور خان كلمة نوه فيها بعمق العلاقة الوطيدة التاريخية التي تربط المملكة وباكستان، مثمنا جهود المملكة في إطلاق هذا المبادرة التي تطبق للمرة الأولى في باكستان هذا العام وتمخضت عنها مغادرة أول رحلتين للحجاج الباكستانيين من مطار إسلام أباد الدولي.

فيما قدم مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى شرحا للحضور عن فكرة المبادرة، مفيدا بأن المبادرة تحظى بإشراف ومتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، الذي يحرص على تنفيذها على أكمل وجه.