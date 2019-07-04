تحقق أمنية ستينية مقعدة بالحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - إسلام أباد

حققت مبادرة طريق مكة التي دشنت في جمهورية باكستان الإسلامية أمس حلم الباكستانية أشاستا أختر (56 عاما) في أداء مناسك الحج لهذا العام للمرة الأولى في حياتها، حيث أتت من قرية تبعد عن العاصمة إسلام أباد مسافة 100 كلم، متجاوزة إعاقتها ومكوثها على الكرسي المتحرك سنوات عدة حتى تصل المطار وتحظى باهتمام المبادرة.

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وانهمرت دموع أشاستا بعد حصولها على تأشيرة الدخول للمملكة لتؤدي مناسك الحج وتصلي في البيت العتيق، وقالت «إنني عاجزة عن التعبير عن فرحتي فما وجدته من خدمات في مبادرة طريق مكة أسعدني كثيرا، ولا أكاد أصدق نفسي إنني بعد عمري هذا سأرى مكة المكرمة وأحج لله تعالى، وأصلي في مسجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إنها بالفعل مكرمة كبيرة تقدمها المملكة للحجاج الباكستانيين فشكرا لها».

وأضافت وهي تجفف دموعها «إنه وصف يفوق التعبير، فشكرا لك يا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشكرا لولي عهدك الأمين على هذا الكرم الإسلامي الكبير وعلى ما تبذلانه من جهود لخدمة ضيوف الرحمن».

ودعت الحاجة أشاستا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة حكومة وملكا وشعبا، وأن يعين الحجاج على أداء مناسكهم، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، فرحين بأدائهم للحج وزيارتهم لمسجد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.