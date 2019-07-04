8 أسباب تدفع الحجاج لتكرار الشعيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

حددت دراسة نشرت في السجل العلمي الـ 19 لملتقى أبحاث الحج والعمرة والزيارة 8 أسباب لتكرار الحج والتسبب في الزحام الشديد، قياسا إلى سعة المشاعر المقدسة خاصة مشعر منى، مما صعب تأدية المناسك وأربك الجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى عدد من السلبيات الأخرى التي تفقد فريضة الحج روحانيتها.

في المقابل هناك سلبيات تترتب على ظاهرة تكرار الحج، منها عدم إتاحة الفرصة للآخرين ممن لم يسبق لهم الحج، والتسبب في الزحام الشديد، نظرا للأعداد الكبيرة من الحجاج خاصة حجاج الداخل ممن يحصل منهم تكرار شعيرة الحج كل سنة أو الحج بدون تصريح، وإرباك الجهات الأمنية والحكومية العاملة على خدمة الحجاج.

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أسباب داعية لتكرار الحج والعمرة:

حب الناس للخير والإقبال على الله توفر الأمن الإفراط في متابعة العمرة والحج توفر الخدمات الاعتماد على عودة الحاج كيوم ولدته أمه جعل الحج عادة سنوية سهولة المواصلات وتوفرها رسوخ أن أكثر الناس أداء للحج أكثرهم قربا من الله

أبرز السلبيات المترتبة على تكرار الحج:

الزحام الشديد في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام بروز ظاهرة الافتراش كثرة أعداد الحجاج المخالفين ومضايقة النظاميين التدافع ووقوع إصابات وزيادة في عناء الحجاج ومشقتهم

وسائل لمعالجة ظاهرة تكرار الحج والعمرة: