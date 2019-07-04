7 ميداليات لجمباز السعودية في البرتغال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بورتو افتتح لاعبو المنتخب السعودي للجمباز مشاركتهم في بطولة البرتغال الدولية بـ 7 ميداليات ذهبية وفضية، و5 برونزيات، في اليوم الأول لمنافسات البطولة التي تستضيفها مدينة بورتو البرتغالية. وجاءت الذهبية عن طريق فارس الحربي «طاولة القفز»، والفضية سيف الحربي «جهاز حصان الحلق»، والبرونزيات عن طريق سعود حميد «جهاز العقلة وجهاز الحركات الأرضية»، وعبدالعزيز عبدالعال «حصان الحلق»، ومناف العمري «جهاز المتوازي»، وفارس الحربي «جهاز الحلق».



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