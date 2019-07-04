صرف شيكات تعويض 125 مواطنا بالحرث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جازان تبدأ المحكمة العامة بمحافظة الحرث بالشريط الحدودي بمنطقة جازان الاثنين المقبل صرف شيكات التعويض الخاصة بالمواطنين ممن تقع أملاكهم داخل الحرم الحدودي بالمحافظة. وأكد رئيس المحكمة عبدالباري الخشمان أن المحكمة أكملت فرز 125 معاملة تقدم أصحابها للمحكمة لإكمال الأوراق والثبوتيات الرسمية والواردة من فرع وزارة المالية بمنطقة جازان، تمهيدا للبدء في تسليم شيكات التعويض الخاصة بهم اعتبارا من الاثنين المقبل، وذلك بعد أن جرى التهميش على صكوك أصحابها بالإفراغ لصالح أملاك الدولة.



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