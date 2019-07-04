دعوة 61 مرشحا لوظائف مساح بالعدل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

دعت وزارة العدل 61 مرشحا لوظائف مساح للرجال بالمرتبة الخامسة إلى الدخول على بوابتها الالكترونية والاستعلام عن النتيجة، وطباعة بطاقة دخول المقابلة الشخصية، التي ستتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق عن توفر 54 وظيفة شاغرة في جميع مناطق المملكة للرجال بالمرتبة الخامسة، وفتحت مجال التقديم عليها خلال الفترة من 15 إلى 19 شوال الماضي، إذ جرى الانتهاء من تحديد المدعوين إلى المطابقة وإجراء المقابلة الشخصية ونشر النتائج على الموقع الرسمي للوزارة.

وأكدت أن هذه الوظائف تأتي ضمن إطار خطتها لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجه من كوادر مؤهلة وبما ينعكس إيجابا على المستفيدين.