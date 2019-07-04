154 برنامجا صيفيا لرفع مستوى أداء 4000 معلم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تنطلق الأحد المقبل برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية لعام 1440، التي تقيمها إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، برعاية مدير تعليم عنيزة محمد الفريح، تحت عنوان «التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك».
ويستفيد من هذه البرامج التي اعتمدتها وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليم، في مراكز التدريب الصيفي بإدارة التعليم 4000 من شاغلي الوظائف التعليمية، بهدف استثمار فترة الإجازة الصيفية، وذلك من خلال 154 برنامجا تطويريا نوعيا بما يتوافق مع احتياجات المعلمين وتخصصاتهم.
وتقام هذه البرامج في ثلاثة مواقع رئيسة، وهي مدرسة الشيخ ابن سعدي للبنين، ومركز التدريب التربوي في مبنى «أ»، ومركز التدريب في مركز الموهوبات بمجمع الروغاني للبنات، حيث جهزت هذه المواقع لتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ البرامج التي تستمر على مدى أربعة أسابيع حتى الـ29 من ذي القعدة الحالي.
وتتوافق الحقائب التدريبية للبرامج المقرر تنفيذها مع توجهات وزارة التعليم في تحسين مخرجات التعليم وتجويد نواتج التعلم وتوفير بيئته المهنية الداعمة والمحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة، إضافة إلى تمكين المستفيدين من حضور البرامج التطويرية أينما وجدوا خلال الإجازة الصيفية، وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية التعليمية، واستثمار الخبرات النوعية لدى المستفيدين من برامج التطوير المهني «خبرات - الابتعاث».
الإطار التنظيمي لبرامج التدريب الصيفي يتضمن:
منظومة من الحوافز المقدمة للمدربين والمتدربين منها:
- الحصول على درجة الاهتمام بالنمو المعرفي في بطاقة الأداء الوظيفي
- احتساب الساعات التدريبية وحفظها في السجل الأكاديمي للمدرب والمتدرب
- الحصول على شهادة معتمدة عن كل برنامج تدريبي خلال فترة التنفيذ
- اعتماد عدد الساعات التدريبية في المفاضلة عند الترشيح لأعمال إشرافية أو قيادية
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