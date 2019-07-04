زراعة عسير تناقش خطة مكافحة الجراد الصحراوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس فيصل آل زياد الخطط والإجراءات المتخذة بشأن مكافحة أسراب الجراد الذي وصل للمناطق الجنوبية، وذلك خلال زيارته أمس الأول لمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة، يرافقه عدد من المسؤولين بالفرع. والتقى آل زياد بمدير المكتب المهندس سالم القرني، واطلع على ما يقدمه المكتب من خدمات للمواطنين، كما ناقش خطة الفرع في مكافحة الجراد بعد تأثر المناطق الجنوبية بالمملكة من هجرة أسراب الجراد الصحراوي نحو مناطق التكاثر الصيفي واستقرارها في بعض المواقع بمنطقة عسير، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود للحد من تأثير هذه الأسراب على الإنتاج الزراعي.

كما وقف خلال الجولة على عدد من السدود في بيشة، والتي شملت سد «الملك فهد» وسد «تبالة»، موجها بتصريف مياه سد «وادي هرجاب» في مركز «صمخ» جنوب بيشة لتغذية المزارع والآبار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.