4 مسارات لأندية مدارس الحي في نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تفقد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي أمس الأول عددا من أندية مدارس الحي بالمنطقة، شملت نادي الملك سلمان الموسمي، ونادي مدرسة الحي بمركز التدريب الكشفي، مطلعا على ما تقدمه الأندية من خدمة للفرد والمجتمع من فعاليات رياضية وثقافية واجتماعية وتعليمية.

ودعا العتيبي الطلاب وأولياء أمورهم وجميع أفراد المجتمع للاستفادة من خدمات أندية الحي الاجتماعية والتعليمية والتثقيفية والرياضية، حاثا العاملين بها لبذل المزيد من الجهد وتطبيق برنامج «إجازتي 4» بمساراته الأربعة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران جابر مدخلي، أن أندية الحي تقدم الفعاليات من خلال أربعة مسارات، وتستهدف الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع، وتشتمل على عدد من الأنشطة والبرامج الهادفة والمنوعة.

المسارات الأربعة: