السفارة السعودية في أنقرة تحذر من دولة الـ240 ألف سجين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذرت سفارة المملكة في أنقرة السعوديين الموجودين بتركيا من عصابات تستهدف نشل جوازات سفرهم ومقتنياتهم الثمينة، تبعا لتعرض بعض المواطنين لذلك خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة ضرورة الحذر من المناطق المزدحمة التي يكثر فيها النشالون واللصوص، حيث سرق 165 جواز سفر سعوديا خلال أربعة أشهر، في مواقع سياحية بتقسيم، وإرتكوي، وبشكتاش.

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تحذير السفارة الحالي سبقه تحذير آخر، إذ أصدرت بيانا تضمن ورود كثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك حول المشكلات التي تواجههم في مجال العقار، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، إضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم، رغم تسديد كامل قيمة العقار، إلى جانب تهديدهم من قبل شركات المقاولة.

من جهة أخرى كشف تصنيف لوزارة الخارجية الأمريكية أن تركيا تحتل المستوى الثالث في الخطر ضمن أربعة مستويات، وهو ما يعني أنها تحتل مستوى متقدما فيما يختص بالأخطار، والتي من الممكن أن تصيب السياح، كما أنها نصحت مواطنيها حينها بإعادة النظر حول السفر لتركيا.

ويتعرض السياح عامة والخليجيون خاصة لسوء المعاملة في تركيا، حيث إن السائح يتعرض لمضايقات قد تصل للتشابك بالأيدي، مثلما حدث مع السعودية وأبنائها الثلاثة الذين تعرضوا للضرب والشتم بأنواعه في مطار إسطنبول، وهو ما يحاكي تهديد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، والذي هدد السياح بأنهم سيكونون عرضة للاعتقال من قبل السلطات التركية في حال أبدوا رأيهم بسوء عن تركيا، فيما تكشف إحصاءات وحقائق عن وجود 240 ألف سجين يقبعون بداخل السجون التركية، وذلك منذ تولي حزب العدالة والتنمية دفة المركب.