66 وظيفة في تخصصات إدارية وهندسية بأمانة جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن طرح 66 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في عدد من التخصصات المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام «الإدارية والهندسية»، داعية الراغبين من المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة إلى التقديم عبر منظومة التوظيف «جدارة» على موقع وزارة الخدمة المدنية خلال الفترة من 4 إلى 8 ذي القعدة الحالي.
وبينت أمانة جدة أن الفئات المستهدفة بالإعلان تشمل خريجي وخريجات الدرجة الجامعية والمعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائفة.
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