النائب العام يؤكد أهمية جمعية النواب العموم العرب لمواجهة جرائم الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب الأهمية الكبرى لإنشاء جمعية النواب العموم العرب للتنسيق ودعم المواقف العربية بشأن عدد من القضايا والجرائم التي تواجه العالم العربي وعلى رأسها جريمة الإرهاب.

وقال في ختام اجتماع توقيع المبادئ الحاكمة للجمعية «النظام التأسيسي» الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة أمس «إنه حرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على اجتماع كلمة العرب فقد تمت الموافقة على إنشاء هذه الجمعية التي تعنى بقضايا النيابة العامة في الدول العربية».

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وأضاف أن «هذه الجمعية بإذن الله ستنظر في كثير من القضايا، وستدعم المواقف العربية في المحافل الدولية فيما يخص مكافحة الجرائم، ومنها الجريمة التي هي محط أنظار الجميع، وتكافحها المملكة بكل قوة، وهي جريمة الإرهاب».

وشدد النائب العام على أن الجمعية ستكون داعما قويا لمكافحة هذه الجريمة التي تهم العالم كله ومنه العالم

العربي.