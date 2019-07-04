102 ألف حاج بنجلاديشي يتسلمون عفشهم في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة

بدأت طلائع الحجاج في الوصول أمس بأول فوج من حجاج بنجلاديش والبالغ عددهم 102 ألف حاج، حيث من المقرر أن يشحن عفشهم في دكا ويسلم في مكة المكرمة في مقار سكنهم دون الحاجة لأخذه من المطار للتسهيل عليهم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا، الدكتور رأفت بدر، خلال اجتماع عقد أمس الأول مع 140 رئيس مكتب خدمة ميدانية واللجان المركزية بالمؤسسة لمناقشة المستجدات والاستعدادات لموسم حج هذا العام وتكريم المتميزين خلال موسم العام الماضي، أن إدارته تعمل على تفعيل 4 مبادرات جديدة وتدعمها، وهي الخيام ذات الدورين، حيث من المقرر إنشاء ما بين 10 و20 خيمة خلال موسم هذا العام، وكذلك إنشاء 16 مطبخا متعددة الطوابق للاستفادة منها في الحج، بعد أخذ الموافقة اللازمة من الجهات المختصة، وكذلك التوسع في الأسرة ذات الطابقين، مضيفا «نهدف للوصول إلى 75 ألف سرير يستفيد منها 150 ألف حاج، والزيادة في نسبة الأطعمة مسبقة الطهي المجمدة والمعقمة لتصل إلى 40% من نسبة الأطعمة المقدمة لحجاج المؤسسة، والعمل على تطوير طريقة تقديم الوجبة بطريقة مميزة ومحترفة».