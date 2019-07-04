تدقيق الاشتراطات الصحية الكترونيا ضمن مبادرة طريق مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - إسلام أباد

شاركت وزارة الصحة في مبادرة طريق مكة لحج هذا العام 1440، والتي استهلت أعمالها أمس في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وأشرف فريق الوزارة على تطبيق الاشتراطات الصحية من قبل الصحة الباكستانية، وتطعيم الحجاج ضد شلل الأطفال.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه جرى تدقيق الاشتراطات الصحية للحجاج الباكستانيين الكترونيا دون الحاجة لمشاهدة التطعيمات ورقيا في مطار إسلام أباد، وذلك على الدفعة الأولى من حجاج باكستان المغادرين إلى المملكة، مبينة أنه لن يتم إصدار التأشيرات من سفارة المملكة إلا بعد التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث تم ربطها الكترونيا بين وزارات الصحة، والحج والعمرة، والخارجية.

وسجلت الإجراءات الصحية الوقائية التي تقدمها وزارة الصحة بالمملكة حضورا مميزا بتقديم التطعيمات اللازمة للحجاج الباكستانيين قبيل مغادرتهم، وذلك بمتابعة المشرف العام على اللوائح الصحية الدولية بالوزارة الدكتور حمود القرني، ووسط تعاون كبير مع السلطات الصحية الباكستانية للعمل كفريق واحد، وتسجيل أعلى مقاييس الأداء في مستوى الخدمة المقدمة.