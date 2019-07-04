سفير المملكة يتفقد استعدادات حجاج إندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تفقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام الثقفي أمس سير الاستعدادات التي تجري حاليا لإطلاق مبادرة طريق مكة لموسم حج 1440، من مطار سكارنو هاتا الدولي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
والتقى الثقفي خلال جولته بفريق العاملين في المبادرة القادمين من المملكة، علاوة على الالتقاء بالمسؤولين الإندونيسيين للوقوف على التسهيلات المقدمة من الحكومة الإندونيسية لإتمام مهام المبادرة على أكمل وجه لخدمة الحجاج الإندونيسيين من لحظة مغادرتهم بلادهم إلى أن يصلوا بالسلامة إلى المملكة.
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