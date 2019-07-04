انطلاق موسمي الطائف والسودة أغسطس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت «مواسم السعودية» عن إطلاق موسمي الطائف والسودة بشكل متزامن خلال أغسطس المقبل، بهدف إبراز ما تملكه المملكة من مقومات سياحية منافسة، وتسليط الضوء على المكونات التاريخية والحضارية، والتنوع الثقافي والفني، إضافة إلى ما تتمتع به أرض الطائف من ورود وفواكه وعسل، وما يتم تقديمه من فعاليات وأنشطة ممتعة تناسب جميع الأعمار وتستقطب الأسر السعودية والمقيمة والعربية والدولية.

ويعد هذا الإعلان المشترك لإطلاق موسمي الطائف والسودة، تحت مظلة «مواسم السعودية»، ترجمة للجهود الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على قطاع السياحة، وتحقيقا لما أكدت عليه رؤية المملكة 2030، وتناغما مع جهود تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة، وزيادة مستوى الإنفاق الداخلي على الفعاليات السياحية والثقافية والترفيهية النوعية، والإسهام في توليد الفرص الوظيفية والاستثمارية لرواد الأعمال، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.