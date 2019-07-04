القصة القصيرة تحضر في نادي أبها الأدبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظم نادي أبها الأدبي أمس الأول أمسية تحت عنوان «القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية.. الريادة والنموذج»، وذلك ضمن برنامجه الصيفي لهذا العام، تناول خلالها معايير الريادة في القصة القصيرة وتاريخ تطورها في المملكة، شارك فيها القاص عبدالرحمن الدرعان والدكتور حسن حجاب الحازمي، وذلك بمقره في حي الخالدية.

وبدأت الأمسية بحديث للدكتور الحازمي عن القصة في المملكة منذ بداياتها المبكرة، مشيرا إلى أنها بدأت بمحاولات قليلة تطورت مع الوقت حتى أصبح القاص السعودي من الرواد في العالم العربي من خلال الإنتاج القصصي الذي وصل إلى أكثر من 1500 مجموعة قصصية.

بعد ذلك تحدث القاص الدرعان عن أهمية مشاركة الأدباء والمثقفين في الأنشطة الصيفية التي ينظمها نادي أبها الأدبي، كجزء من الواجب الوطني للمثقف، كما تطرق في حديثه لبداياته في الكتابة وصولا إلى النشر من خلال النصوص القصصية.