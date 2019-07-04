برنامج إثرائي لمتفوقات جامعة الأميرة نورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن «البرنامج الإثرائي الصيفي الرابع للمتفوقات» الذي أقيم خلال الفترة من 13 - 30 شوال الماضي، وذلك لتعزيز قدرات الطالبات المشاركات وصقل مهاراتهن وفق احتياجاتهن وقدراتهن، من خلال عدد من الدورات التدريبية وورش العمل في مختلف المجالات التعليمية والتثقيفية، لتمكينهن من بناء علاقات اجتماعية إيجابية، وتنمية مهارات القيادة والتفكير الإبداعي لمساعدتهن على اكتشاف وتحفيز مواهبهن الإبداعية.

واستهدف البرنامج بالتنسيق مع إدارة التعليم بمدينة الرياض ما يقارب الـ 300 طالبة متفوقة من المرحلة الثانوية، والمرحلة الجامعية من خمس جامعات.