السعودية | وصول أولى رحلات الحجاج إلى جدة.. ووزير الحج يستقبلهم

شكرا لقرائتكم وصول أولى رحلات الحجاج إلى جدة.. ووزير الحج يستقبلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت إلى مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، اليوم الخميس، أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام والقادمة من بنغلاديش عبر "طيران الخطوط الجوية العربية السعودية" تحمل على متنها 237 راكبا، حيث من المتوقع وصول نحو 4000 حاج من جنسيات مختلفة بنهاية هذا اليوم.

وكان في استقبالهم وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وعدد من المسؤولين، مرحباً بضيوف الرحمن في الأراضي المقدسة، ومشيدًا بالجهود والتسهيلات الكبيرة التي هيأتها حكومة السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وأثناء فترة إقامتهم في المملكة لأداء المناسك وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم.

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وزير الحج في استقبال الحجاج

وأكد وزير الحج والعمرة أن الوزارة بمختلف قطاعاتها تعمل بشكل دؤوب وبالتعاون مع الجهات المشاركة في منظومة خدمات الحج على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وحث وزير الحج والعمرة كافة منسوبي الوزارة على مضاعفة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ قدومهم المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم.

صور من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة

من جهة أخرى، اطلع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، على آلية تنفيذ مبادرة نقل الأمتعة التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك والمعنية بنقل أمتعة الحجاج من صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مساكنهم، والتي تطبق لأول مرة في موسم حج هذا العام، والتي تهدف إلى تقليص مدة الانتظار وتسهيل إجراءات وصول الحجاج بما يسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتسهيل وصول المسلمين لأداء المناسك وتحسين تجربتهم وإثرائها.